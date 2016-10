William brengt ziekenhuis tot stilstand

HAMPSHIRE - De Britse prins William heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan een ziekenhuis in Hampshire. Hij bezocht de faciliteit om te zien hoe het Step into Health-programma in zijn werk gaat.

13-10-2016

Dit programma helpt ex-militairen om aan de slag te gaan in de gezondheidszorg. William ontmoette enkele veteranen en patiënten en maakte een praatje met het ziekenhuispersoneel. Voor hen was het een verrassing dat de prins langskwam, die zich dan ook verontschuldigde voor de opschudding. "Sorry dat het ziekenhuis nu tot stilstand komt, dat was niet mijn bedoeling", aldus William.

Woensdagavond was de hertog van Cambridge aanwezig bij de uitreiking van de Employer Recognition Scheme awards, aan organisaties die zich inzetten voor militairen. William reikte ook een award uit aan de organisatie AECOM en schudde enkele gepensioneerde militairen in het rusthuis Royal Chelsea Hospital de hand.