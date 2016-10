'Máxima in zes maanden tien kilo afgevallen'

ANP 'Máxima in zes maanden tien kilo afgevallen'

BUENOS AIRES - De Argentijnse weekbladen hadden pech. Ze konden in hun edities van deze week maar één dag meenemen van het bezoek van Máxima Zorreguieta, zoals koningin Máxima in haar geboorteland meestal wordt genoemd.

Door ANP - 14-10-2016, 7:39 (Update 14-10-2016, 7:39)

Maar die ene dag was voor glossy Caras voldoende om uit te pakken met maar liefst elf pagina's én de cover over het werkbezoek van Máxima, haar eerste officiële optreden in Argentinië sinds ze koningin is. Concurrent Hola deed het in de Argentijnse editie wat rustiger aan: maar vijf pagina's.

Voor de twee weekbladen kwam tekst op de tweede plaats. Alle ruimte is gegeven aan het 'ontleden' van de kleding van de koningin die eerder deze week in haar functie als VN-afgezant drie dagen in Buenos Aires was. Een armband met drie A's, voor de drie dochters, werd in beeld gebracht, en bij modespecialisten is achterhaald dat de Louboutin schoenen drieduizend dollar kostten en de jurk van Givenchy 2480 dollar.

Weegschaal

'Máxima gebruikte de ruimte die het protocol haar bood om heel elegant en modern voor de dag te komen', meende Caras. 'Ze groette de wachtende fotografen met de haar kenmerkende enorme glimlach, die haar tot een van de charismatische leden van de Europese koningshuizen heeft gemaakt', observeerde Hola.

Caras heeft de koningin klaarblijkelijk ook op de weegschaal gezet. Het blad wist tenminste te melden dat Máxima dankzij een streng dieet de afgelopen zes maanden precies tien kilo is afgevallen. In de krant Clarín was daarover eerder al geschreven dat het haar er veel beter deed uitzien.