ANP Kroonprins Frederik gebonden aan nekkraag

KOPENHAGEN - De Deense kroonprins Frederik moet de komende weken een nekkraag dragen. De 48-jarige kroonprins heeft een breuk in een van zijn nekwervels. Dat maakte het Deense hof vrijdag bekend.

Door ANP - 14-10-2016, 12:57 (Update 14-10-2016, 12:57)

Frederik liep de verwondingen op tijdens het trampolinespringen. Dat deed hij donderdagmiddag tijdens een privébezoek aan een sportzaal. De kroonprins moet twaalf weken een nekkraag dragen, artsen verwachten dat hij volledig zal herstellen.

Vanwege zijn verwondingen is Frederik vrijdagmiddag niet aanwezig bij de receptie die zijn moeder koningin Margrethe houdt voor de Deense olympiërs en paralympiërs. “Natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet bij de receptie kan zijn”, liet Frederik weten. “Ik keek ernaar uit de historische successen van de Deense sporters in Rio te vieren. Ik wens iedereen een goede dag in Christiansborg.”

Volgens het Deense hof heeft Frederiks blessure geen gevolgen voor zijn officiële activiteiten. Zijn eerstvolgende openbare verplichting staat gepland op woensdag 26 oktober. Dan wordt Frederik verwacht in Lausanne, waar hij als lid van het Internationaal Olympisch Comité aan vergaderingen over de Olympische Jeugdwinterspelen die in 2020 plaatsvinden in de Zwitserse stad.