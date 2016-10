Haakon en Mette-Marit in november naar Canada

OSLO - De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit gaan volgende maand naar Canada. Ze bezoeken achtereenvolgens de hoofdstad Ottawa, Toronto en St. Johns. Het wordt een vierdaagse reis van 7 tot en met 10 november.

Het Noorse hof maakte vrijdag het programma bekend van de reis die gericht is op handel, technologie, innovatie en culturele initiatieven in het noordpoolgebied. Het officiële bezoek begint maandag 7 november in Ottawa met een lunch met gouverneur-generaal David Johnson van Canada. Ook bezoeken Haakon en Mette-Marit in Ottawa een tentoonstelling en seminar over het noordpoolgebied.

Op dinsdag gaat de Noorse delegatie naar Toronto, waar de kroonprins een workshop voor de Noorse en Canadese muziekindustrie bijwoont. De kroonprinses houdt zich die dag bezig met het bevorderen van de Noorse literatuur in Canada.

Film

In Toronto staat verder een bezoek aan de première van de Noorse film The King's Choice (Kongens nei) op het programma. De film, die Noorwegen instuurt voor de Amerikaanse Oscars, gaat over de weigering van toenmalig koning Haakon VII om in te gaan op de eis van nazi-Duitsland om Vidkun Quisling aan te stellen als premier. De Noorse koninklijke familie zag de film vorige maand tijdens een voorpremière in het Paleispark in Oslo.

In St. Johns, in de provincie Newfoundland aan de Atlantische kust, gaat het Noors kroonprinselijk paar naar een congres over de veiligheid en mogelijke noodsituaties in het noordpoolgebied. In St. Johns gaat Mette-Marit ook naar een literair evenement dat wordt georganiseerd door de Memorial University of Newfoundland.