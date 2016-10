Koningen naar Frankfurter Buchmesse

FRANKFURT - Koning Willem-Alexander opent dinsdag, samen met zijn Belgische collega Filip, het Nederlands-Vlaams paviljoen op de Frankfurter Buchmesse. Nederland en Vlaanderen zijn samen eregast van deze gewichtige internationale boekenbeurs, 23 jaar nadat de landen er toen eveneens samen themaland ofwel 'Schwerpunkt' waren. Ook toen waren Alexander en Filip erbij.

Door ANP - 16-10-2016, 9:13 (Update 16-10-2016, 9:13)

De Frankfurter Buchmesse, die van 19 tot en met 23 oktober wordt gehouden, telt 7000 exploitanten uit tal van landen en verwacht meer dan 280.000 bezoekers, vooral uit het boekenvak.

''Dit is wat we delen'' is het motto waaronder Nederland en Vlaanderen hun literatuur en cultuur over het voetlicht brengen. Meer dan zeventig auteurs vertegenwoordigen onze landen met hun werk. Op de beurs en ook elders in Duitsland presenteren ze zich tijdens tal van evenementen. In totaal zijn er honderden culturele activiteiten in Duitsland die met Nederland en Vlaanderen te maken hebben. De Buchmesse en alles wat ermee samen hangt wordt ook meer en meer een culturele gebeurtenis voor een breder publiek.

Vertalingen

In aanloop naar de Buchmesse zijn er extra veel vertalingen van oorspronkelijk Nederlandstalige boeken in het Duits gemaakt, meer dan 300 literaire werken, nieuw en oud. Anders zijn het er jaarlijks zo'n 85. Duitsland is voor Nederlandse literatuur al de grootste exportmarkt.

Artistiek directeur van de Nederlands-Vlaamse vertegenwoordiging in Frankfurt is de Vlaamse auteur Bart Moeyaert. Hij schrijft proza en poëzie voor alle leeftijden en werd zelf al veelvuldig in het Duits vertaald.

Openingslezing

Cultuurminister Jet Bussemaker spreekt op de openingsceremonie van de Buchmesse, waar de Nederlandse auteur Arnon Grunberg en zijn Vlaamse collega Charlotte van den Broeck samen één openingslezing houden. Auteurs die in Frankfurt in de schijnwerpers zullen staan zijn onder anderen Margriet de Moor, Leon de Winter, Joost de Vries, Herman Koch, Tom Lanoye, Geert Mak, Conny Palmen, Adriaan van Dis en Tommy Wieringa.

Minister en verschillende auteurs vertrekken dinsdagochtend vanuit Amsterdam met de trein naar Frankfurt. De Koninklijke Wachtkamer op station Amsterdam Centraal gaat speciaal voor dit gezelschap open.

Op zondag 23 oktober geven Vlaanderen en Nederland de fakkel door aan Frankrijk, dat in 2017 eregast is op de Buchmesse.