ANP Prins Harry baalt van voorpagina The Sun

LONDEN - Prins Harry siert maandag de voorpagina van The Sun, maar is daar niet blij mee. De 32-jarige prins heeft afstand genomen van het verhaal dat hij walgt van de manier waarop de Britse troepen worden behandeld.

Door ANP - 17-10-2016, 15:06 (Update 17-10-2016, 15:06)

Volgens The Sun vertelde Harry aan ‘vrienden’ dat hij woedend is omdat soldaten mogelijk worden vervolgd wegens oorlogsmisdaden. De jongste zoon van prins Charles, die twee keer in Afghanistan diende, zou pleiten voor meer steun voor de militairen.

“Prins Harry wordt positief afgeschilderd, maar vindt dat mensen de juiste feiten moeten kennen”, luidt een verklaring die Kensington Palace verspreidde. “Hij heeft zich niet uitgelaten over dit onderwerp en hij vindt het niet juist als iemand van de koninklijke familie dat wel zou doen. Dit is voor publicatie duidelijk gecommuniceerd naar The Sun.”

Harry laat zich niet uit over het overheidsbeleid omdat het zijn steun aan Britse veteranen in binnen- en buitenland zou ondermijnen. Dat doet de prins graag ‘en blijft hij de rest van zijn leven doen’. “Hij zal altijd trots blijven dat hij een legeruniform heeft gedragen en weet uit eerste hand welke offers militairen brengen voor hun land.”