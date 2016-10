Mathilde viert jubileum BIG-netwerk

BRUSSEL - De Belgische koningin Mathilde heeft maandagavond het twintigjarig jubileum van de Breast International Group bijgewoond. De viering vond plaats in het stadhuis van Brussel.

17-10-2016

Mathilde is als erevoorzitster bij BIG betrokken. Dit netwerk brengt borstkankerspecialisten wereldwijd samen om op gecoördineerde wijze aan research te doen. De organisatie werd opgericht in 1999 en bestaat uit bijna vijftig onderzoeksgroepen in Europa, Canada, Latijns-Amerika, Azië en Australië.

De koningin zei in haar toespraak zeer mee te leven met mensen met borstkanker. "Uit mijn gesprekken met vrouwen met borstkanker onthoud ik hun ongelooflijke veerkracht om die tegenslag te boven te komen", aldus Mathilde. "Ik onthoud ook het verhaal van de vrouw die geen zin heeft om als het ware gereduceerd te worden tot een ziektebeeld. De integratie van de psycho-oncologie in de behandeling neemt aan belang toe en we kunnen ons daar alleen maar over verheugen."

Dinsdag ontmoet Mathilde samen met haar echtgenoot koning Filip koning Willem-Alexander op de Frankfurter Buchmesse in Frankfurt am Main. Nederland en Vlaanderen zijn dit jaar eregast van de Duitse boekenbeurs.