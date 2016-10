Koning Filip naar Denemarken en India

ANP Koning Filip naar Denemarken en India

BRUSSEL - Koning Filip volgt in het voetspoor van collega koning Willem-Alexander en gaat in de eerste helft van volgend jaar op staatsbezoek bij koningin Margrethe van Denemarken. De Nederlandse koning ging vorig jaar op bezoek bij zijn peettante.

Door ANP - 17-10-2016, 22:55 (Update 17-10-2016, 22:55)

Koning Filip, die eind november samen met koningin Mathilde op staatsbezoek komt in Nederland, heeft net een reis naar Japan afgesloten. Azië is ook volgend jaar de bestemming van het Belgische koningspaar. Na China (2015) en Japan (2016) is dan India aan de beurt.

De ouders van Filip, koning Albert en koningin Paola waren in 2008 op staatsbezoek in India, een jaar nadat koningin Beatrix er voor de tweede keer naartoe ging, in gezelschap van Willem-Alexander en Máxima.