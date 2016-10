Prinses Aimée viert 39e verjaardag

ANP Prinses Aimée viert 39e verjaardag

WASSENAAR - Prinses Aimée, de echtgenote van prins Floris, viert dinsdag haar 39e verjaardag. Aimée Söhngen werd op 18 oktober 1977 geboren in Amsterdam en ging naar het gymnasium aan het Willem de Zwijger College in Bussum. Ze studeerde daarna rechten aan de Universiteit Leiden. Van 2010 tot en met vorig jaar werkte ze op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag.

Door ANP - 18-10-2016, 12:04 (Update 18-10-2016, 12:08)

In 2005 trouwde Aimée met prins Floris in Naarden. Ze hebben twee dochters en een zoon: Magali (9), Eliane (7) en Willem Jan (3) van Vollenhoven. Het gezin woont op de Horsten in Wassenaar.

In maart deed ze onder anderen met echtgenoot Floris en prinses Beatrix mee aan de jaarlijkse vrijwilligersdag NLdoet van het Oranje Fonds. Bij de Prinses Máxima Manege in Den Dolder, een hippisch therapeutisch centrum voor mensen met en zonder een beperking, ging de koninklijke familie aan de slag onder meer met timmer- en schilderwerk.

Aimée gaf afgelopen voorjaar ook acte de présence tijdens Koningsdag in Zwolle.