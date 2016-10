Prins William zet zich in voor Schots museum

LONDEN - Prins William heeft er sinds donderdag een taak bij. De Britse prins is beschermheer van The Thin Red Line Appeal, dat zich inzet voor een Schots militair museum. Om zijn nieuwe functie te onderschrijven, brengt William maandag een bezoek aan het Argyll and Sutherland Highlanders Regimental Museum. Dat maakte Kensington Palace donderdag bekend.

Door ANP - 20-10-2016, 20:38 (Update 20-10-2016, 20:38)

Het Argyll and Sutherland Highlanders Regimental Museum staat aan de vooravond van een flinke renovatie. Het museum is gevestigd in Stirling Castle, een kasteel waar vroeger Schotse koningen woonden. Aan het eind van de achttiende eeuw werd het kasteel, nog steeds een van de belangrijkste van Schotland, ingericht als soldatenkazerne.

Na de renovatie zal het museum informatie verschaffen over de rol die Stirling Castle speelde in de militaire geschiedenis van Schotland. William, die in Schotland bekendstaat als graaf van Strathearn, krijgt maandag de belangrijkste museumstukken te zien. Ook wordt de hertog van Cambridge bijgepraat over de renovatieplannen en tekent hij het gastenboek.