Michiko: ontzag en respect voor wens Akihito

TOKIO - De Japanse keizerin Michiko heeft ‘ontzag en respect’ voor de wens van haar echtgenoot keizer Akihito om af te treden. Dat liet de Japanse keizerin donderdag weten op haar 82e verjaardag.

Door ANP - 20-10-2016, 22:47 (Update 20-10-2016, 22:47)

Michiko onthulde dat Akihito zijn boodschap uitvoerig besprak met kroonprins Naruhito en prins Akishino, tweede in lijn van troonopvolging. In augustus gaf de 82-jarige Akihito in een zeldzame videoboodschap aan zich gezien zijn hoge leeftijd af te vragen hoelang hij zijn keizerlijke taken nog uit kan blijven voeren. De Japanse overheid gaat na of Akihito af kan treden, daarvoor is een wetswijziging nodig.

Dat Michiko niet betrokken werd bij de voorbereidende gesprekken, vindt ze juist. In haar verjaardagsboodschap zei de keizerin dat ze ‘altijd’ het gevoel heeft gehad dat belangrijke beslissingen over het keizerlijke hof in eerste instantie zaak zijn van ‘diegenen in lijn van troonopvolging’.

Waar Michiko wel van schrok, was de vele media-aandacht voor de boodschap van Akihito. “Het kwam als een schok voor me om de woorden ‘aftreden tijdens leven’ in grote letters op de voorpagina’s van de kranten te zien.” De keizerin liet weten dat die woorden haar verbaasden en pijn deden. “Maar misschien was ik overgevoelig.”