Regeringsvliegtuig vliegt vaker vooruit

DEN HAAG - Het gebruik om het regeringsvliegtuig met de koninklijke bagage alvast vooruit te vliegen naar een verre bestemming, zoals later deze maand voor de staatsbezoeken aan Australië en Nieuw-Zeeland, is niet nieuw. Het bereik van de Fokker-70 is beperkt en het toestel is niet gemaakt voor de lange afstand, maar juist erg handig voor kleinere vliegvelden.

21-10-2016

Bij de keuze voor een vervangend vliegtuig, nu de PH-KBX medio volgend jaar wordt afgedankt, speelt dat laatste ook een rol. Een groter toestel heeft een beter bereik, waardoor 'leeg vliegen' kan worden voorkomen, maar een kleiner vliegtuig kan op meer (Europese en Caribische) vliegvelden terecht.

Voor de staatsbezoeken aan onder meer Argentinië, Brazilië, Thailand en India ging het toestel ook vooruit, evenals voor de talrijke visites aan het Caribische deel van het koninkrijk. Alleen op Saba kan de Fokker niet landen, op St Eustatius wel. In het toestel reist behalve de door KLM geleverde bemanning soms ook een deel van de hofhouding mee, voor wie dan een ticket wordt uitgespaard voor een commerciële vlucht.

Logistieke nachtmerrie

Vorig jaar koos koning Willem-Alexander, die zelf als piloot de Fokker mag besturen, ervoor om voor de overtocht naar Canada wel in het regeringsvliegtuig te stappen. Dat betekende gezien de afstand een tussenstop op IJsland en een landing in St John's op Newfoundland, waar de provinciale premier zich in het programma wurmde voor een officiële ontvangst. Na een overnachting die nog niet meetelde voor het staatsbezoek, vloog het koninklijk gezelschap vervolgens naar Ottawa.

In China werd een andere optie gekozen. De KBX bleef in Nederland achter en voor de twee binnenlandse vluchten werd een vliegtuig gecharterd. Dat had als bijkomend voordeel dat ook de media daardoor het staatsbezoek in zijn geheel konden volgen, hetgeen in Canada en de Verenigde Staten bijvoorbeeld niet het geval was.

In Australië en Nieuw-Zeeland wacht de media ook een logistieke nachtmerrie om de koning voor- of bij te blijven; een charter was hier ook de betere optie geweest. De Belgische koning heeft een groter regeringsvliegtuig, en neemt de media standaard mee, zoals meer landen dat doen.