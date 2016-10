Koningin Silvia van Zweden in Koeweit

KOEWEIT - Koningin Silvia van Zweden is zaterdag in Koeweit. Ze woont er een gala bij van de Mentor Foundation, waarvan ze voorzitter is. De stichting richt zich op drugspreventie om een goede ontwikkeling van jongeren te bevorderen.

Door ANP - 22-10-2016, 15:04 (Update 22-10-2016, 15:04)

Silvia richtte Mentor International in 1994 op in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. De Mentor Foundation heeft als doel jongeren te ondersteunen, te inspireren en te motiveren bij het maken van hun toekomstkeuzes.

In Koeweit werd Silvia welkom geheten door dr. Ahmad Al Shatti, de directeur van de zusterorganisatie Ghiras.