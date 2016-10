Felipe en Letizia bezoeken Los Oscos

SANTA EULALIA - De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben zaterdag een streekbezoek afgelegd aan Los Oscos in de regio Asturië.

Door ANP - 23-10-2016, 14:03 (Update 23-10-2016, 14:03)

Ze bekeken in de steden San Martin de Oscos, Villanueva de Oscos en Santa Eulalia enkele locaties van groot cultureel belang. Het echtpaar onthulde gedenkplaten in elk van de drie steden, bezochten een tentoonstelling van door kinderen gemaakte kunstwerken en kregen een demonstratie van het werken op een traditioneel weefgetouw.

Het bezoek stond in het teken van de Prinses van Asturiëprijs 2016. Deze internationale prijs wordt ieder jaar uitgereikt in de autonome regio Asturië. De koning en koningin woonden vrijdag de uitreiking bij van de prijzen in acht categorieën. Prinses Leonor, de dochter van koning Felipe en koningin Letizia, is als prinses van Asturië erevoorzitter van de Prinses van Asturiëstichting.