Koninklijk huwelijk in Servië

ANP Koninklijk huwelijk in Servië

OPLENAC - De Servische prins Mihailo Karadjordjevic, een kleinzoon van koning Aleksandar I, heeft zondag het jawoord gegeven aan Ljubica Ljubisavljevic. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vond plaats in de St George kerk in Oplenac, waar zich ook de graven bevinden van de leden van het Servisch-Joegoslavisch koningshuis.

Door ANP - 23-10-2016, 17:44 (Update 23-10-2016, 17:44)

Prins Mihailo is zoon van wijlen prins Tomislav, de tweede zoon van de in 1934 in Marseille vermoorde Aleksandar en broer van de laatste Joegoslavische koning Petar II. Tomislav verliet na de moord op zijn vader op jonge leeftijd Joegoslavië en leidde na de Tweede Wereldoorlog een leven in ballingschap om pas in 1991 voor het eerst terug te keren, zes jaar na de geboorte van Mihailo, een kind uit zijn tweede huwelijk.

Mihailo en zijn bruid hebben eerder al een burgerlijke huwelijksceremonie gehad in Londen. Het huwelijksfeest is gepland in het koninklijk paleis in Belgrado, dat wordt beheerd door kroonprins Aleksandar II, een achterneef van de bruidegom.