ANP Felipe overlegt weer met fractievoorzitters

MADRID - Koning Felipe is maandag opnieuw begonnen aan een overlegronde met vertegenwoordigers van fracties in het parlement. Doel is om uit te vinden hoeveel steun er is voor een minderheidsregering onder leiding van de huidige demissionair premier Mariano Rajoy.

Door ANP - 24-10-2016, 15:19 (Update 24-10-2016, 16:36)

Met de voorzitter van het parlement, Ana Pastor, die Felipe vorige week al ontmoette, is afgesproken om de gesprekken dit keer in hoog tempo af te wikkelen. De koninklijke agenda vermeldde voor maandag maar liefst negen consultaties en voor dinsdag zes, met Mariano Rajoy aan het einde van de middag als sluitstuk.

De kans dat Spanje voor het eerst sinds december vorig jaar weer een regering krijgt, is toegenomen nadat de socialistische PSOE afgelopen weekeinde besloot zich bij stemming te zullen onthouden wanneer vertrouwen wordt gevraagd voor een minderheidsregering onder Rajoy.

Die kan dan wanneer er een vertrouwensquotum is volgende maand aan de slag, al is dat met steun van maar 137 van de 350 parlementsleden. Rajoy moet daarna voor elk voorstel de boer op bij andere partijen.

Spanje is de afgelopen tien maanden al twee keer naar de stembus gegaan zonder dat er een duidelijke winnaars uit de verkiezingen kwam. Wanneer de PSOE andermaal tegen Rajoy had gestemd, waren opnieuw verkiezingen nodig geweest.