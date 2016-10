Mathilde vraagt aandacht voor vluchtelingen

ANP Mathilde vraagt aandacht voor vluchtelingen

AMMAN - Koningin Mathilde heeft maandag vanuit Jordanië een speciale boodschap gestuurd ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties. Daarin wenste ze allereerst 'iedereen een goede dag van de VN toe'. Daarnaast wilde ze 'in het bijzonder de vele VN-medewerkers wereldwijd bedanken voor hun inzet'.

Door ANP - 24-10-2016, 16:00 (Update 24-10-2016, 16:00)

Koningin Mathilde is sinds kort speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van de verwezenlijking van duurzame ontwikkelingsdoelen. In dat kader brengt ze een tweedaags bezoek aan Jordanië, dat 655.000 vluchtelingen uit Syrië opvangt. In haar boodschap spreekt de Belgische koningin daar ook over.

"Als pleitbezorger stel ik vast dat de humanitaire noden hier in Jordanië enorm zijn. Het land, samen met de VN, levert enorme inspanningen om de vluchtelingen uit de regio op te vangen. Alle vluchtelingenkinderen hebben nood aan onderwijs en een goede gezondheidszorg", aldus Mathilde.

De kinderen die aan de oorlog in Syrië zijn ontkomen hebben volgens haar psychologische bijstand nodig. "Daarom vraag ik speciale aandacht voor onderwijs, gezondheidszorg, en in het bijzonder het mentale welzijn van de vluchtelingen."

De koningin feliciteerde in haar boodschap de hulpverleners voor hun dagelijkse inzet. "Ook de Jordaanse vrijwilligers en families die deze kwetsbare mensen opvangen, verdienen lof".