ANP Mathilde bezoekt vluchtelingenkamp Za'atari

AMMAN - Koningin Mathilde heeft maandag na een vroege ontmoeting met de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Filippo Grandi, een werkbezoek gebracht aan het grote Al Za'atari vluchtelingenkamp in Jordanië.

Door ANP - 24-10-2016, 17:07 (Update 24-10-2016, 17:07)

Koningin Mathilde, sinds dit jaar speciaal pleitbezorger van de VN voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, concentreerde zich bij haar bezoek op zaken als onderwijs en gezondheidszorg.

In het in 2012 gestichte Za'atari wonen zo'n 85.000 Syrische vluchtelingen. Het is het grootste vluchtelingenkamp in Jordanië en is steeds meer op een permanente nederzetting gaan lijken. Van daaruit ging de koningin ook naar het Makani centrum van Unicef in Mafraq, waar ze extra aandacht besteedde aan schoolgaande vluchtelingenkinderen.

De koningin rondde haar veldbezoek af met een huisbezoek aan een vluchtelingenfamilie in de woning van Abeer Masalmeh, waar ze de persoonlijke situatie van het gezin besprak. Later maandag staat er een diner met de Jordaanse koningin Rania op de agenda.