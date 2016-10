Prins William bij Schots militair museum

LONDEN - Prins William kwam maandag voor het eerst in actie als beschermheer van The Thin Red Line Appeal, die zich inzet voor een Schots militair museum. Hij bezocht het Argyll and Sutherland Highlanders Regimental Museum, dat de komende jaren wordt gerenoveerd.

Het museum is gevestigd in Stirling Castle, een kasteel waar vroeger Schotse koningen woonden. Aan het eind van de achttiende eeuw werd het kasteel, nog steeds een van de belangrijkste van Schotland, ingericht als soldatenkazerne. Die herbergt schilderijen van regimenten, medailles en uniformen.

William werd maandag opgewacht door een groep schoolkinderen, die hem vertelden over hun herfstvakantie. Hij begroette de kinderen met high fives. In zijn toespraak ging William in op de geschiedenis van de regimenten en de speciale band die zijn grootmoeder koningin Elizabeth heeft met de Argyll's.

Na de renovatie zal het museum informatie verschaffen over de rol die Stirling Castle speelde in de militaire geschiedenis van Schotland. William, die in Schotland bekendstaat als graaf van Strathearn, kreeg de belangrijkste museumstukken te zien en werd bijgepraat over de renovatieplannen. William: "Ik heb er alle vertrouwen in dat we in 2019 een nieuw museum hebben dat recht doet aan de collectie die van nationaal belang is en duizenden museumbezoekers per jaar zal informeren."