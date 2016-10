Soap Belgische oud-vorst krijgt vervolg

ANP Soap Belgische oud-vorst krijgt vervolg

BRUSSEL - De vorige Belgische koning Albert II wordt in februari verwacht in de Brusselse rechtbank. Dan staat een hoorzitting gepland met Delphine Boël, de vrouw die zeker weet zijn biologische dochter te zijn. Ook haar wettelijke vader Jacques Boël wordt opgeroepen, melden Belgische media dinsdag.

Door ANP - 25-10-2016, 13:02 (Update 25-10-2016, 13:02)

Delphine Boël (48) probeert al jaren via de rechter gedaan te krijgen dat de 82-jarige oud-vorst haar erkent en een dna-test ondergaat. Overigens twijfelt niemand eraan dat Boël zijn dochter is.

De hoorzitting staat gepland voor 21 februari. Als Albert een 'legitiem excuus' aanvoert om niet te komen, kan de rechter zijn afwezigheid toestaan.

Het Grondwettelijk Hof in België bepaalde in februari dat Boël verder mag gaan met strijd om erkenning. Haar recht om helderheid te krijgen over haar afstamming is volgens het hof belangrijker dan de rust in de koninklijke familie.