Saudische koning op condoleancebezoek Qatar

DOHA - De Saudische koning Salman is persoonlijk zijn deelneming komen betuigen aan emir sjeik Tamim van Qatar en emir-vader sjeik Hamad. Dit vanwege het overlijden van emir-grootvader sjeik Khalifa, die het buurland van Saudi-Arabië van 1972 tot 1995 regeerde. Khalifa stierf zondag op 84-jarige leeftijd en werd maandagmiddag begraven.

Door ANP - 25-10-2016, 13:08 (Update 25-10-2016, 13:08)

Koning Salman was niet de enige die zijn rouwbeklag kwam doen in het Al Wajba paleis in Doha. Dinsdagmorgen was het een komen en gaan van hoge gasten bij het paleis en op het vliegveld. Uit Marokko kwam namens koning Mohammed VI diens broer prins Moulay Rachid, uit Bahrein kwam kroonprins Salman en de sultan van Oman stuurde zijn afvaardigde Sayyid Shihab bin Tariq Al Said.

De emir van Koeweit kwam zelf naar Doha en werd op het vliegveld verwelkomd door emir Tamim die in 2013 het landsbestuur overnam van zijn vader Hamad. Ook de presidenten van Pakistan en Jemen maakten hun opwachting in Qatar.