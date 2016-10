Máxima op bezoek bij Philips

ANP Máxima op bezoek bij Philips

BEST - Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een werkbezoek gebracht aan het Innovatie- en Productiecentrum van Philips in Best. Tijdens haar bezoek kreeg Máxima informatie over innovaties van Philips binnen de gezondheidszorg.

Door ANP - 25-10-2016, 16:01 (Update 25-10-2016, 16:01)

Máxima kreeg uitleg over mobiele monitoring van zwangere vrouwen in afgelegen gebieden. Verloskundigen kunnen via de smartphone data en echobeelden van de zwangerschap delen met specialisten bij grotere ziekenhuizen, die op afstand meekijken om complicaties te voorkomen.

Ook nam Máxima een kijkje in een hybride operatiekamer. In een fabriekshal sprak zij met medewerkers over de röntgenapparatuur die zij voor digitale beeldgestuurde operaties produceren.

Philips kreeg in mei de Koning Willem I Prijs 2016 in de categorie grootbedrijf. Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.