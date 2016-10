Koning beëdigt gouverneur Aruba

ANP Koning beëdigt gouverneur Aruba

DEN HAAG - Alfonso Boekhoudt is woensdag door koning Willem-Alexander beëdigd als de nieuwe gouverneur van Aruba. Hij werd daarvoor ontvangen op Paleis Noordeinde.

Door ANP - 26-10-2016, 13:07 (Update 26-10-2016, 13:07)

De gouverneur van Aruba, een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, is de vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op het eiland. Hij vertegenwoordigt de belangen van het Koninkrijk en hij staat aan het hoofd van de Arubaanse regering.

De benoeming van Boekhoudt zorgde vooraf voor enige opschudding. De Arubaanse premier Mike Eman had eigenlijk zijn minister van Financiën op het oog voor de gouverneursfunctie. Eman was niet tevreden over het volgens hem eigenmachtige optreden van de Nederlandse regering. Die zou de ongeschreven regel hebben geschonden dat Aruba zelf kandidaten voor het gouverneurschap voordraagt.

Vorige week werd de kwestie besproken door Eman en minister Ronald Plasterk. Daarna was volgens de minister de kou uit de lucht.