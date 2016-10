Rutte: geen bewijs voor compensatie koning

DEN HAAG - Er is geen bewijs gevonden waaruit blijkt dat koning Willem-Alexander en zijn voorgangers compensatie hebben gekregen voor de vermogensbelasting die zij moesten betalen of dat hier geheime afspraken over zijn gemaakt. Dat schrijft premier Mark Rutte woensdag aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 26-10-2016, 14:14 (Update 26-10-2016, 14:14)

Rutte liet onderzoek doen naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws dat in de jaren zeventig in het diepste geheim afspraken werden gemaakt over compensatie. De compensatie zou zijn verwerkt in de uitkering die het staatshoofd ontvangt.

De Tweede Kamer had opheldering gevraagd. De premier liet eerder al weten dat koning Willem-Alexander en prinses Beatrix naar eigen zeggen zelf niet op de hoogte waren van een compensatieregeling.

RTL Nieuws had inzage gekregen in documenten in het Nationaal Archief en stelde dat koningin Juliana een extra bedrag van 150.000 tot 200.000 gulden per jaar kreeg. De Oranjes zouden de afgelopen 42 jaar in totaal 7 miljoen euro compensatie hebben ontvangen.