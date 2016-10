Frederik verbergt nekkraag met sjaaltje

LAUSANNE - De Deense kroonprins Frederik heeft zich voor het eerst in het openbaar laten zien met een nekkraag. De prins droeg de brace tijdens een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité in het Zwitserse Lausanne.

Door ANP - 26-10-2016, 15:16 (Update 26-10-2016, 15:16)

Om er niet te veel nadruk op te leggen had Frederik de kraag een beetje verborgen onder een geel sjaaltje, zo blijkt uit een foto die het Deense hof op Instagram heeft gezet.

Frederik liep anderhalve week terug een breuk op in een van zijn nekwervels. Dat gebeurde tijdens het trampolinespringen bij een privébezoek aan een sportzaal. De prins moet de nekkraag drie maanden dragen.

De vergadering in Lausanne was de eerste openbare verplichting van Frederik sinds zijn ongeluk. Als lid van het IOC nam hij deel aan besprekingen over de Olympische Jeugdwinterspelen die in 2020 plaatsvinden in de Zwitserse stad.