Koningspaar: eerst Almelo, dan naar Australië

ANP Koningspaar: eerst Almelo, dan naar Australië

ALMELO - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen donderdag vlak voor vertrek naar Australië en Nieuw-Zeeland voor twee achtereenvolgende staatsbezoeken een zogenoemd streekbezoek aan Almelo en Noordoost Twente.

Door ANP - 27-10-2016, 6:50 (Update 27-10-2016, 6:50)

De koninklijke bezoekers komen behalve in Almelo ook in de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Losser en Oldenzaal. In die laatste gemeente heeft een oud-wethouder eerder in de week laten weten dat het hoog tijd was dat een lid van de koninklijke familie zich in zijn gemeente liet zien. "De laatste keer was zeventien jaar geleden. Ze komen hier te weinig", mopperde de inmiddels gepensioneerd bestuurder in Tubantia.

Streekbezoeken geven koning en koning de gelegenheid zich wat langer te concentreren op de problemen en uitdagingen in één gebied, en van betrokkenen - bestuurders, burgers, hulpverleners, bedrijfsleven - te horen hoe gewerkt aan verbetering van de toekomst.

Motto

Bij het bezoek aan Overijssel is onder het motto 'erfenis als toekomstkapitaal' de invalshoek hoe elementen uit het verleden van Twente ingezet kunnen worden als impuls voor zowel stedelijke ontwikkeling als de ontwikkeling van de landelijke gebieden.

Het bezoek begint donderdagmorgen in Almelo, waar het koningspaar allereerst een kort onderonsje heeft met commissaris van de koning Ank Bijleveld en de burgemeesters van de bij het bezoek betrokken gemeenten.