Koningspaar bezoekt zorgboerderij

TILLIGTE - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken donderdagmiddag tijdens hun streekbezoek aan Twente de zorgboerderij Erve Meinders van de familie Loohuis in Tilligte in de gemeente Dinkelland. De boerderij maakt deel uit van drie zorglocaties die samen de 'Boerderijcampus' vormen.

Door ANP - 27-10-2016, 13:01 (Update 27-10-2016, 13:01)

Met ondersteuning van de provincie zijn drie leegstaande agrarische boerderijen omgebouwd tot kleinschalige zorgvoorzieningen voor mensen uit de buurt. Op Erve Meinders wonen twaalf mensen met een beperking. Ook zijn er faciliteiten voor dagbesteding en is er een winkeltje waar zelf gemaakte producten worden verkocht. Dit om eigen inkomsten binnen te halen en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van externe financiering.

Het koningspaar praat op Erve Meinders over de ontwikkeling van het platteland en over de herbestemming van boerderijen. Daarna wordt afscheid genomen van burgemeester Ineke Bakker van Dinkelland en gaat het gezelschap naar ' Stal Het Oosterbrook' van de internationale springruiter Gert Jan Bruggink in De Lutte in de gemeente Losser.

De paardensport is cultureel en economisch van groot belang voor deze streek. Koning en koningin krijgen een rondleiding door de stallen en bekijken een demonstratie in de buitenbak. Bruggink geeft ook uitleg over de inbedding van zijn bedrijf in het Natura 2000-gebied.

Laatste stop van het streekbezoek is daarna Oldenzaal.