ANP Harry vertelt over ‘unieke’ zomer in Afrika

LONDEN - Prins Harry heeft vrijdag een aantal foto’s gedeeld van zijn tijd in Afrika. De Britse prins sloot zich afgelopen zomer in Malawi aan bij het project ‘500 elephants’. “Om bij een olifant te zijn, zo’n groot beest, is een unieke ervaring”, zegt Harry in een video die African Parks deelde.

Door ANP - 28-10-2016, 14:08 (Update 28-10-2016, 14:08)

Doel van ‘500 elephants’ is een aantal kuddes te verplaatsen van natuurgebieden waar sprake is van overbevolking van olifanten naar plaatsen waar de dieren met uitsterven worden bedreigd. Aan de hand van de foto’s die Kensington Palace deelde via Instagram, legt Harry meer uit over zijn deelname aan het project.

De prins hielp bij het lokaliseren van de kuddes, het verdoven en vangen van de dieren en het vervoeren van de beesten. “Het is geweldig om te zien hoe deze fantastische dieren worden vervoerd op een manier die je nooit voor mogelijk had kunnen houden.”

Ander verhaal

Harry schrijft bij een van de foto’s dat vooral de mannetjes goed in de gaten moesten worden gehouden. “Ze moeten worden overgebracht naar een andere plek en dit is de beste manier. Op de een of andere manier weten ze dat we hier zijn om te helpen. Anders was zo’n transport een heel ander verhaal.”

De 32-jarige prins, die een paar dagen voor zijn verjaardag in september terugkeerde naar Londen, kan zich een Afrika zonder olifanten niet voorstellen. De dieren leven volgens Harry inmiddels gelukkig en wel in Nkhotakota Reserve in Malawi, ‘waar ze veel meer ruimte hebben om zich voort te planten’. “Ze gaan van de ene mooie plek naar een andere prachtige locatie.”