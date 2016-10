Thai in de rij voor afscheid van koning

ANP Thai in de rij voor afscheid van koning

BANGKOK - Tienduizenden mensen stonden zaterdag voor het koninklijk paleis in de Thaise hoofdstad Bangkok in de rij om afscheid te nemen van koning Bhumibol Adulyadej, die op 13 oktober op 88-jarige leeftijd overleed.

Door ANP - 29-10-2016, 11:01 (Update 29-10-2016, 11:01)

Ongeveer 80.000 mensen kwamen naar het paleis, de meesten in het zwart gekleed. De autoriteiten hebben gezegd dat maximaal 10.000 mensen per dag worden toegelaten.

Bhumibol, formeel koning Rama IX, regeerde meer dan zeventig jaar. Hij werd door de bevolking als een godheid vereerd en vervulde in het politiek verhitte land een verenigende rol.

Kroonprins Maha Vajiralongkorn (64) volgt hem op. Hij kan de troon pas formeel bestijgen na de crematie van de koning, over een jaar.

Kritiek op de koning, koningin, kroonprins of regent is in Thailand strafbaar, met gevangenisstraffen tot vijftien jaar per vergrijp.