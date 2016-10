Koningspaar aangekomen in Australië

PERTH - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zaterdagmiddag (lokale tijd) aangekomen in Perth, de hoofdstad van Western Australia. Daar begint maandagmorgen het vijfdaagse staatsbezoek aan Australië dat het koningspaar in razend tempo ook maar Canberra, Sydney en Brisbane voert.

29-10-2016

In Perth viel zaterdag overigens niets te merken van een aanstaand staatsbezoek. Anders dan bijvoorbeeld twee jaar geleden in Seoul, waar Nederlandse vlaggen de route die het koninklijk bezoek in de hoofdstad zou afleggen, markeerden, is er in Perth vooralsnog alleen aandacht voor een andere Nederlandse koning. En wel die van het muzikale entertainment. André Rieu treedt namelijk op 3 november op in Perth Arena.