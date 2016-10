Koning Spanje herbenoemt premier Rajoy

MADRID - Koning Felipe van Spanje heeft zondag op het Zarzuela paleis het koninklijk besluit ondertekend waarmee hij Mariano Rajoy heeft herbenoemd tot minister-president van Spanje.

Door ANP - 30-10-2016, 14:41 (Update 30-10-2016, 14:41)

Felipe zette zijn handtekening in aanwezigheid van parlementsvoorzitter Ana Pastor. Ze informeerde de Spaanse vorst over de stemming in het Spaanse parlement waar Rajoy zaterdag werd herkozen als premier. Daarmee kwam een einde aan een impasse in de Spaanse kabinetsformatie die al tien maanden duurde.

In het bijzijn van Pastor ondertekende de Spaanse koning, zoals de Spaanse grondwet voorschrijft, een koninklijk besluit over de herbenoeming van Rajoy. Felipe heeft Rajoy bij elkaar al drie keer de opdracht gegeven om een regering te vormen. Rajoy gaan nu met een minderheidskabinet aan de slag.