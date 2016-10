Rajoy legt eed af voor koning Felipe

MADRID - De centrumrechtse Mariano Rajoy is maandag voor de tweede keer ingezworen als premier van Spanje. De 61-jarige legde de eed af voor koning Felipe VI in het Zarzuela paleis in Madrid. Het was voor de koning voor het eerst dat hij een regeringsleider installeerde. Felipe VI volgde in 2014 zijn vader Juan Carlos I op.

Door ANP - 31-10-2016, 11:46 (Update 31-10-2016, 11:46)

Rajoy van de Conservatieve Volkspartij (PP) werd eind 2011 premier. De PP verloor in 2015 de meerderheid in de Spaanse Tweede Kamer.

Met het aantreden van het tweede kabinet-Rajoy komt er voorlopig een einde aan een politieke impasse die tien maanden heeft geduurd. Er zijn twee parlementsverkiezingen gehouden die geen meerderheid voor een stabiele regering opleverden. Om een derde stembusgang in deze impasse te voorkomen, heeft in het weekend een groot deel van de fractie van de socialistische PSOE Rajoy de kans gegeven een tweede kabinet te vormen. Hij presenteert zijn ministersploeg donderdagmiddag.