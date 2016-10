Koningspaar ontmoet Nederlandse gemeenschap

ANP Koningspaar ontmoet Nederlandse gemeenschap

CAVERSHAM - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandagmiddag de eerste dag van het staatsbezoek afgesloten met een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in dit deel van Australië. Het treffen vond plaats op het rustieke wijngoed Sandalford in Caversham, op een half uur rijden van Perth.

Door ANP - 31-10-2016, 11:51 (Update 31-10-2016, 11:51)

Daar schudde het koningspaar handen met zo'n driehonderd gasten, waarna met een select gezelschap nog korte gesprekken werden gevoerd. Die Nederlanders waren naar beroepsgroep of achtergrond ingedeeld. Zo was er bijvoorbeeld een tafeltje - in de vorm van een wijnvat - met 'ambtenaren en veteranen' en een met Nederlanders werkzaam in de creatieve industrie met onder andere zanger en dansleraar Monei El Bardai.

De bijeenkomst werd traditioneel besloten met een toespraakje van ambassadeur Erica Schouten en een dankwoord van de koning. Schouten noemde de komst van het koningspaar naar de deelstaat Western Australia de 'bekroning' van een jaar vol festiviteiten ter herdenking van de 'ontdekking' in 1616 van dit deel van de wereld door de Nederlander Dirk Hartog.

Geschiedenis

Hoewel hij maar twee dagen bleef, veranderde hij wel de geschiedenis en liet hij in de vorm van een tinnen plaat ook een tastbaar bewijs van zijn komst achter, aldus Schouten. "Het was geen graffiti, want er was geen muur”, grapte ze, maar Hartog wilde wel zeggen 'Ik was hier.' Ze noemde Hartog een vernieuwer, die nieuwe kansen zocht en niet bang was voor avontuur. Hij had dat gemeen met de tienduizenden Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog naar Australië emigreerden.

Koning Willem-Alexander kon het niet laten te zeggen dat ook hij, net als Hartog in 1616, maar twee dagen in deze streek bleef, maar haalde in zijn dankwoord ook herinneringen op aan zijn eigen eerdere bezoek in 1997. Hij vond het mooi om mensen van toen weer te zien en om verhalen te horen van Nederlanders die sindsdien in Australië kwamen wonen. Hij vroeg het gezelschap om Nederland niet te vergeten. "Uiteindelijk ging Dirk Hartog ook weer terug”, voegde hij er met een knipoog aan toe.