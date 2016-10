Koning Marokko condoleert tijdens protestgolf

RABAT - De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft zijn medeleven betuigd aan nabestaanden van een vishandelaar die op gruwelijke wijze om het leven kwam, mogelijk als gevolg van politieoptreden. Minister van Binnenlandse Zaken Mohammed Hassan moet zelf namens de koning naar de nabestaanden om de condoleances over te brengen. De vorst heeft een diepgaand onderzoek gelast naar de dood van Mouhcine Fikri (28), meldden Marokkaanse media maandag.

Door ANP - 31-10-2016, 14:00 (Update 31-10-2016, 15:22)

In heel het land zijn er in het weekend protesten geweest naar aanleiding van Fikri's dood. Politieagenten namen vrijdag in al-Hoceima zwaardvissen van hem af, omdat die alleen in een bepaald seizoen gevangen mogen worden. Toen Fikri zijn handelswaar uit een vuilniswagen wilde terugpakken, werd hij vermalen door het apparaat waarmee in de wagen afval wordt samengeperst. Op internet werd gesteld dat politieagenten ervoor zorgden dat de perser werd aangezet en zijn beelden van zijn dood verspreid.

De protesten doen denken aan de dood van de fruithandelaar Bouazizi in Tunesië in december 2010. Hij stak zichzelf in brand en beroofde zich zo van het leven, nadat agenten zijn handelswaar in beslag hadden genomen. De zelfmoord leidde tot massale protesten en de val van het regime van president Zine al-Abidine Ben Ali. Diens vlucht in 2011 ontketende omwentelingen in Noord-Afrika die de Arabische Lente zijn genoemd.

Mohammed VI deed in die jaren na hevige straatprotesten afstand van een deel van zijn macht om de politieke onvrede te bezweren. De laatste jaren, onder meer in de aanloop naar de parlementsverkiezingen vorige maand, wordt de vorst er van beschuldigd de klok te willen terugdraaien.