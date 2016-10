Prinses Viktória opent expositie in Haarlem

ANP Prinses Viktória opent expositie in Haarlem

HAARLEM - Prinses Viktória de Bourbon de Parme, de echtgenote van prins Jaime, opent op vrijdag 11 november in Haarlem de tentoonstelling 'Hollandse meesters uit Boedapest. Topstukken uit het Szépmüvészeti Múzeum' van het Frans Hals-museum. Viktória is gevraagd vanwege haar Hongaarse afkomst.

Door ANP - 31-10-2016, 17:59 (Update 31-10-2016, 17:59)

Viktória krijgt eerst een voorbezichtiging van de expositie, in gezelschap van onder andere de Hongaarse ambassadeur in Nederland András Kocsis, en daarna is de openingshandeling in de Nieuwe Kerk in de Spaarnestad.

Het Frans Hals-museum profiteert van de ingrijpende verbouwing van het Hongaarse museum. Dat kan daardoor ruim tachtig werken van Hollandse schilders uitlenen. Zo komen er twee prachtige portretten van de hand van Frans Hals uit Boedapest en zijn er op de tentoonstelling genrestukken te zien van Jan Steen, Dirck Hals, Jan Miense Molenaer en Richard Brakenburgh.

Het is de eerste keer dat prinses Viktória, die met haar man en gezin in Rome woont, een dergelijke openbare handeling verricht buiten haar activiteiten voor Save the Children.