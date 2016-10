Emir Dubai in spanning om Melbourne Cup

MELBOURNE - De emir van Dubai beleeft spannende uren. Hij heeft dinsdag namelijk niet minder dan vijf paarden in de belangrijkste race van Australië, de door zijn luchtvaartmaatschappij gesponsorde Melbourne Cup. Sjeik Mohammed bin Rashid won de prestigieuze beker nog niet eerder, al kwamen zijn paarden driemaal vlak achter de winnaar over de finish.

De emir is een groot paardenkenner en liefhebber en hij investeert wereldwijd enorm in paarden en paardensport. Maar sjeik Mohammed wil ook resultaten zien van zijn inspanningen. Niet omwille van het prijzengeld - 4,5 miljoen euro in Melbourne - maar voor het prestige.

Het zal hem daarom deugd doen dat Australische wedkantoren twee van zijn vijf deelnemende paarden als grootste kanshebbers op de eindzege zien: Hartnell en Oceanographer. Maar favoriet zijn wil nog niet zeggen dat paard en jockey de verwachtingen kunnen waarmaken, vandaar de spanning bij de heerser van Dubai.

Willem-Alexander

Voor het bekijken van de race komt dinsdag overigens traditiegetrouw heel Australië tot stilstand. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima delen tijdens hun staatsbezoek in de gekte die alle Australiërs in de grip houdt en die als bijnaam heeft 'The race that stops the nation'. Op de Ascot renbaan van Perth kijkt het koningspaar via de televisie naar de race. Die wordt om 5 uur Nederlandse tijd 2700 kilometer verderop in Melbourne gelopen.

Na het paardenspektakel zit het bezoek aan Perth erop en stappen koning en koningin in het ingevlogen regeringsvliegtuig om naar de Australische hoofdstad Canberra te vliegen waar het staatsbezoek woensdag verdergaat.