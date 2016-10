Koningspaar sluit bezoek aan Perth af

PERTH - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden dinsdag op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Australië slechts een kort programma. Dit omdat ruim vier uur nodig is voor de vlucht van Perth aan de Australische westkust naar de hoofdstad Canberra aan de andere kant van het continent. Daar is woensdag de officiële ontvangst door gouverneur-generaal Peter Cosgrove.

Door ANP - 1-11-2016, 7:21 (Update 1-11-2016, 7:21)

Op de laatste ochtend in Perth besteedde het koningspaar aandacht aan de toekomstige ontwikkelingen bij Shell, dat voor de kust van West-Australië bezig is met de exploratie van LNG. Koninklijke Shell is de grootste buitenlandse investeerder in Australië en kan in de toekomst Qatar voorbij streven als de grootste leverancier van LNG.

Van Shell ging het gezelschap vervolgens naar de John Curtin universiteit, waar tekst en uitleg volgden over de Nederlands-Australische samenwerking op het gebied van astronomie. Koning en koningin kregen de plannen te zien voor de bouw van de grootste telescoop ter wereld, waaraan ook Nederland deelneemt.

Het bezoek aan Perth werd afgesloten op de Ascot renbaan waar werd gekeken naar de wedstrijd om de Melbourne Cup. Direct daarna werd het koningspaar naar het vliegveld gereden voor de vlucht naar Canberra.