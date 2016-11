Koning moet in Canberra vroeg opstaan

CANBERRA - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima moeten woensdag op de derde dag van het staatsbezoek aan Australië vroeg uit de veren. Het programma in de hoofdstad Canberra begint al om 08.10 uur met een uitgebreide plechtigheid bij het nationaal oorlogsmonument, waar naast een kranslegging ook een ontmoeting met veteranen plaatsvindt.

De krans wordt geplaatst bij het graf van de Onbekende Soldaat en daarna wandelt het koningspaar door de oostgalerij van het monument, dat ook dienst doet als museum. In de eregalerij wordt stil gestaan bij de gravure van de bij Operatie Market Garden omgekomen vliegenier Bruce Williams. Vervolgens is er een ontmoeting met een aantal veteranen.

Vandaar gaat het gezelschap naar premier Malcolm Turnbull in Parliament House voor een beleefdheidsbezoek van een halfuur. De premier en zijn echtgenote vergezellen het koningspaar ook naar de tuin van het parlement. Daar is sinds vorig jaar een monument voor de slachtoffers van de boven Oekraïne neergeschoten vlucht MH17.

Zonnebloem

Koning en koningin leggen beiden bij dat monument een zonnebloem neer. Na afloop is in het parlementsgebouw een ontmoeting met leden van de Australische hulpdiensten die na de ramp in actie kwamen.

Het programma wordt vervolgd bij de gastheer van het staatsbezoek, gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove. Die is 's avonds op zijn beurt te gast bij de contraprestatie die de koning aanbiedt als dank voor de gastvrijheid in het Operagebouw van Sydney.