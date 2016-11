Charles en Colombiaanse president naar museum

LONDEN - De Britse prins Charles heeft woensdag een bezoekje gebracht aan een museum. De troonopvolger nam de president van Colombia Juan Manuel Santos, die momenteel op staatsbezoek is in het Verenigd Koninkrijk, mee naar het Natural History Museum.

De heren kregen een rondleiding door een deel van het natuurhistorisch museum. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor stukken uit en over Colombia. Charles en de president bezochten ook de botanische tuin Kew Gardens en schoven aan bij een bijeenkomst over biodiversiteit.

Terwijl Juan Manuel op stap was met Charles, ging zijn echtgenote María Clemencia met Sophie, gravin van Wessex, langs bij een kindcentrum. De first lady van Colombia en de echtgenote van prins Edward speelden met kinderen en namen deel aan muziektherapie.