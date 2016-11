Pierre Casiraghi zit Monaco met 3-0 winnen

MONACO - Pierre Casiraghi, de 29-jarige zoon van prinses Caroline van Monaco, was woensdagavond te vinden op de tribune van het Louis II-stadion tijdens de UEFA Champions Leaguewedstrijd van AS Monaco tegen CSKA Moskou. Ook zijn neef Louis Ducruet, de 23-jarige zoon van prinses Stéphanie van Monaco was van de partij.

Door ANP - 2-11-2016, 23:25 (Update 2-11-2016, 23:25)

AS Monaco won in de groepswedstrijd overtuigend van CSKA Moskou (3-0) en zette daarmee een grote stap op weg naar de achtste finales. De eindstand was bij rust al bereikt. Aanvoerder Falcao scoorde twee keer, en de openingstreffer werd gemaakt door Valère Germain. Monaco heeft acht punten. Moskou blijft laatste met twee punten.