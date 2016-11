Koningspaar bij gouverneur New South Wales

SYDNEY - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagmorgen in Sydney door gouverneur David Hurley ontvangen in het Government House van de Australische deelstaat New South Wales. Na een kort gesprek maakte het koningspaar een wandeling door de parkachtige tuin, die uitzicht biedt op de haven van Sydney en het iconische Opera House.

3-11-2016

Op hetzelfde moment werd in Sydney Harbour het Chileense 'tall ship' Esmeralda met veel eerbetoon verwelkomd, inclusief saluutschoten die precies samenvielen met de aankomst van Willem-Alexander en Máxima bij de vertegenwoordiger van koningin Elizabeth in dit deel van Australië. Ook zorgde een brandweerboot met waterspuiten voor een watersaluut.

Omdat Australië een federatie is, een gemenebest van zes staten en twee territoria, moet het koningspaar bij elke komst naar een nieuwe deelstaat ook bij de gouverneur langs. Vrijdag in Brisbane, in Queensland, is dat opnieuw het geval.