ANP Toejuichingen voor koningspaar in Sydney

SYDNEY - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag aan het slot van de ontvangst voor de Nederlandse gemeenschap in Australië stormachtig toegejuicht door de ruim driehonderd aanwezigen.

Door ANP - 3-11-2016, 8:50 (Update 3-11-2016, 8:50)

Die hadden er in enkele gevallen een reis van een paar duizend kilometer voor over om ook vanuit Adelaide en Melbourne naar de bijeenkomst met het koningspaar te komen. Die ontmoeting vond plaats in Luna Park, een attractiepark onder de Harbour Bridge van Sydney, met uitzicht op de Opera.

Consul-generaal Willem Cosijn, tot 2013 aan het hof in dienst als ceremoniemeester van koningin Beatrix en verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de troonswisseling, kreeg de stemming er goed in door de aanwezigen te vragen waar ze vandaan kwamen. Het geluidsvolume bereikte zijn hoogtepunt bij 'Sydney'.

Afstanden

Koning Willem-Alexander toonde zich dankbaar dat zovelen 'ongelofelijke afstanden' hadden afgelegd 'om bij ons te zijn'. De Nederlanders in Australië worden vaak de 'onzichtbare immigranten' genoemd, maar Willem-Alexander begreep niet waar de Australiërs dat vandaan haalden. "U bent hier juist heel sterk aanwezig", meende hij.

Het treffen met de Nederlanders vormde de afsluiting van het nauwelijks 24 uur durende verblijf in de grootste stad van Australië. Meteen na afloop van de bijeenkomst ging het koninklijk gezelschap naar het vliegveld voor de vlucht naar Brisbane, waar het staatsbezoek vrijdag wordt afgesloten.