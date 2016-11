Kroonprins Frederik praat over ongeluk

ANP Kroonprins Frederik praat over ongeluk

KOPENHAGEN - Het gaat weer goed met de Deense kroonprins Frederik. Een paar weken geleden raakte hij geblesseerd bij een ongelukje op een trampoline. Maar hij is alweer volop aan het werk. “Gelukkig maar”, zegt hij tegen Billed-Bladet.

Door ANP - 3-11-2016, 19:25 (Update 3-11-2016, 19:25)

Tijdens een bezoekje aan een gymzaal ging het mis met de 38-jarige Frederik. Bij het trampolinespringen kwam hij verkeerd neer en brak hij een nekwervel. Sindsdien loopt hij rond met een nekkraag.

Afgelopen week was hij alweer in Lausanne. In de Zwitserse stad sprak hij over de jeugd-Olympische Spelen. Frederik is namelijk lid van het Internationaal Olympisch Comité. Dinsdag was hij in Kopenhagen bij de uitreiking van een literaire prijs.

Tegen Billed-Bladet zei Frederik dat hij het heerlijk vindt om weer wat te kunnen doen. “Het is heel vervelend als je je niet mag bewegen”, zei hij. Maar elk nadeel heeft ook z’n voordeel. “Mijn ziekteverlof viel gelijk met de herfstvakantie van de kinderen, dus konden we veel gezellige dingen doen.” Volgens de kroonprins kreeg hij veel steun van zijn vrouw en kinderen.