Koninklijk gezin uitgenodigd voor vakantie

ANP Koninklijk gezin uitgenodigd voor vakantie

BRISBANE - Koning Willem-Alexander is door premier Anastasia Palaszczuk van Queensland uitgenodigd om met zijn gezin in de Australische deelstaat op vakantie te komen. "U kunt komen wanneer u wilt, om te genieten van Queensland", aldus de premier in een korte toespraak in de Queensland University of Technology in Brisbane.

Door ANP - 4-11-2016, 4:15 (Update 4-11-2016, 4:15)

Het koningspaar was daar om te leren over de maatregelen die Brisbane heeft genomen om nieuwe overstromingen te voorkomen na de watersnoodramp die dit deel van Queensland in januari 2011 trof. Premier Mark Rutte bood destijds namens Nederland hulp aan en zoals de Queenslanders tijdens de bijeenkomst zeiden heeft Nederland als enige land ook woord gehouden.

Inmiddels is er veel samenwerking op het gebied van watermanagement. Het koninklijk gezelschap kreeg daar enige voorbeelden van en de koning en koningin lanceerden een 'smart urban water management tool'. Daarmee kunnen onder meer simulaties worden uitgevoerd met verschillende weersomstandigheden en wat het effect zou zijn van diverse maatregelen.

Vervolgens maakte het koningspaar een rondvaart over de Brisbane-rivier, om te horen over de gevolgen van de overstromingen en een en ander ook met eigen ogen te zien. Brisbane werkt met man en macht om een herhaling van de ramp, een van de ergste watersnoden uit de historie, te voorkomen.

Na de bootexcursie meerde het gezelschap aan bij de Queensland Art Gallery voor een rondgang langs Aboriginal kunst. Het dagprogramma en het staatsbezoek aan Australië worden vrijdagmiddag afgesloten in het stadhuis van Brisbane, waar een ontvangst is voor de Nederlandse gemeenschap.