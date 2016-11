Koning: toekomst in relatie met Australië

BRISBANE - De ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in de Australische deelstaat Queensland had vrijdagmiddag (lokale tijd) nog een verrassing in petto voor koning Willem-Alexander. Hij trof er een oud-schoolgenoot die hem twee foto's overhandigde ter herinnering aan het gedeelde verleden. Ook was er een familielid van de eerste kinderjuf die Willem-Alexander had gehad.

Dat maakte de bijeenkomst 'aan de andere kant' van de wereld' zo bijzonder' aldus de koning in zijn dankwoord aan het einde van de ontmoeting in het stadhuis van Brisbane. 'Dit was het laatste hoogtepunt in een aaneenschakeling van hoogtepunten', stelde Willem-Alexander.

Hij blikte kort terug op het staatsbezoek aan Australië dat met de ontvangst werd afgesloten. Aanleiding voor de visite was de herdenking van de komst 400 jaar geleden van de Nederlander Dirk Hartog als eerste Europeaan aan de westkust van Australië. Maar zo zei de koning, het heeft geen zin het verleden te vieren als er geen toekomst is in de relatie.

Die toekomst was er met Australië, waarmee Nederland zoveel deelde, wel degelijk. 'We kunnen samen heel veel betekenen en goed samenwerken', meende Willem-Alexander voor vertrek uit Brisbane.

Maandag begint het koningspaar aan een volgend staatsbezoek, aan Nieuw-Zeeland.