Prins Charles 'zeer bezorgd' over planeet

LONDEN - De Britse prins Charles is 'zeer bezorgd' over de wereld die hij straks nalaat aan zijn zonen William en Harry. Tijdens een WNF-lezing bij de Royal Society in Londen sprak de hertog van Cornwall over het 'deprimerende verloop' van verlies van diersoorten.

Door ANP - 4-11-2016, 20:17 (Update 4-11-2016, 20:17)

Charles zei dat hij heel erg schrok toen hij besefte dat de wereld aan de rand van massa-extinctie staat en op het punt staat een nieuw geologisch tijdperk in te gaan, allemaal door toedoen van de mens.

''Als een vader en grootvader maak ik mij ernstig zorgen over de wereld die wij onze opvolgers nalaten. We vernietigen in hoog tempo onze middelen om te overleven''. aldus de prins. ''Populaties van gewervelde dieren zijn sinds de jaren zeventig met meer dan de helft teruggelopen. We bevinden ons op een zeer deprimerend pad richting de zesde keer dat dieren massaal uitstierven op onze planeet. We luiden een nieuw tijdperk in. Het is verontrustend om te bedenken dat na 4,5 miljard jaar een verandering in een periode wordt veroorzaakt door slechts één enkele soort.''

Charles spreekt zijn zorgen over het milieu vaker uit. De zoon van koningin Elizabeth zet zich dan ook via verschillende organisaties in voor natuurbehoud, duurzaamheid en het milieu.