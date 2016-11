Nieuw-Zeeland nieuwsgierig naar koningspaar

ANP Nieuw-Zeeland nieuwsgierig naar koningspaar

WELLINGTON - Nieuw-Zeelandse media zijn in de aanloop naar het maandag beginnende staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vooral nieuwsgierig naar hun privéprogramma dit weekeinde. Teleurgesteld meldden websites dat daarover van regeringskant geen enkele mededeling werd gedaan.

Door ANP - 5-11-2016, 9:57 (Update 5-11-2016, 9:57)

Willem-Alexander zal dat zeker ook niet aanmoedigen indachtig zijn ervaring met een verslaggever van de Nieuw-Zeelandse radio tien jaar geleden. Die had ontdekt dat de Nederlandse koninklijke bezoekers in Queenstown verbleven, en wachtte hen op bij het hotel om (toen nog) prins Willem-Alexander een aantal uitspraken te ontlokken.

Toen het bleef bij een 'hello, goodbye', maakte de verslaggever in de Nieuw-Zeelandse media veel misbaar, hetgeen de aandacht afleidde van het bezoek. Willem-Alexander vertelde achteraf de media wel degelijk bereidwillig tegemoet getreden te zijn. Het paar had zelfs geposeerd voor foto's, maar een spontaan straatinterview zat er inderdaad niet in.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdag vanuit Brisbane in Nieuw-Zeeland aangekomen. Het weekeinde wordt gebruikt ter voorbereiding op het driedaagse bezoek dat behalve naar Wellington ook naar Christchurch en Auckland voert.