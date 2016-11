Maori verwelkomen koning en Máxima in regen

ANP Maori verwelkomen koning en Máxima in regen

WELLINGTON - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagmorgen (lokale tijd) in de stromende regen verwelkomd in Nieuw-Zeeland bij Government House in Wellington aan het begin van het driedaagse staatsbezoek.

Door ANP - 6-11-2016, 23:27 (Update 6-11-2016, 23:27)

Onderdeel van de welkomstceremonie was een ceremoniële uitdaging, een zogenoemde powhiri met een zogeheten wero. Daarbij dagen de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, bezoekers uit aan te tonen dat ze met goede bedoelingen zijn gekomen. De koning pakte de voor zijn voeten gelegde 'dart' op ten teken dat dit het geval was. De Maori gaven hem daarna vrije doorgang tot gouverneur-generaal Dame Patsy Reddy, die de koning uitnodigde tot inspectie van de erewacht.

Op het programma in Wellington staan maandag onder meer een kranslegging bij het oorlogsmonument en een ontmoeting met de premier en met de leider van de oppositie van Nieuw-Zeeland.

Ook tijdens het verdere bezoek is er aandacht voor de Maori. In Christchurch wordt gekeken naar de gevolgen van de aardbeving van 2011 en naar de wederopbouw van de stad. De koning spreekt woensdag op de slotdag van het bezoek in Auckland bij een bijeenkomst met de handelsmissie.

Het bezoek volgt op het staatsbezoek aan Australië afgelopen week. Het koningspaar is vrijdag vanuit Brisbane naar Nieuw-Zeeland gevlogen. Ook een uitgebreide handelsdelegatie onder aanvoering van minister Henk Kamp (Economische Zaken) is erbij in Nieuw-Zeeland.