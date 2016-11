Revaliderende prinses Beatrix weer actief

ANP Revaliderende prinses Beatrix weer actief

DEN HAAG - Ruim een maand na haar knieoperatie pakte prinses Beatrix maandag de draad weer op. De prinses, die ruim vijf weken geleden een nieuwe rechterknie kreeg, werkt in november weer meerdere agendapunten af. Maandag verscheen Beatrix voor het eerst sinds de revalidatieperiode weer in het openbaar.

Door ANP - 7-11-2016, 18:14 (Update 7-11-2016, 18:14)

Beatrix woonde in de Hortus Botanicus in Leiden de opening van Het Nationaal Schoolontbijt bij. Met dertig leerlingen van een basisschool in Leiden nuttigde Beatrix een boterhammetje en een kopje thee. In de kas telden de Leidse schoolkinderen samen met Beatrix en culinair presentatrice Miljuschka Witzenhausen af om de ontbijtweek officieel te openen.

Tijdens het ontbijt konden de kinderen schommelen, klimmen, hinkelen en touwtjespringen. Daarmee lieten ze zien dat, naast gezond ontbijten, lekker buiten spelen belangrijk is. Om die reden kiest Het Nationaal Schoolontbijt dit jaar voor Jantje Beton als goed doel, waar Prinses Beatrix de beschermvrouw van is.

Herinneren

Deze week eten meer dan 520.000 kinderen in Nederland op school een gezond ontbijtje. Het evenement wordt georganiseerd om iedereen er nog eens aan te herinneren hoe belangrijk ontbijten is. Bijna 90 procent van de kinderen op de basisschool ontbijt elke dag. Dat is 10 procent meer dan tien jaar geleden.

Volgende week is Beatrix aanwezig bij het Balletgala in Amsterdam en bij de jubileumbijeenkomst van het Reumafonds.