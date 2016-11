Mabel haalt Girls Not Brides naar Nederland

AMSTERDAM - Prinses Mabel lanceerde maandag het netwerk Girls Not Brides Nederland. De lancering vond plaats in Amsterdam. Het nieuwe netwerk richt zich op kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten om kindhuwelijken internationaal, maar ook in Nederland te voorkomen.

7-11-2016

Girls Not Brides Nederland is opgericht door dertien Nederlandse organisaties, waaronder Plan Nederland. Doel van de organisatie is kennis te delen en te vergroten en het onderwerp van kindhuwelijken op de Nederlandse politieke agenda te houden. Verder wil het kindhuwelijken in eigen land aan de kaak stellen. In Nederland worden jaarlijks 250 kindhuwelijken gesloten, blijkt uit cijfers van de Universiteit Maastricht.

“Girls Not Brides Nederland is het achtste nationale partnerschap van Girls Not Brides: het wereldwijde samenwerkingsverband om kindhuwelijken te beëindigen'', zegt Mabel van Oranje. "De lancering van Girls Not Brides Nederland komt op een moment dat we bemoedigende vooruitgang boeken in het beëindigen van kindhuwelijken. Toch moeten de wereldwijde inspanningen worden versneld als we willen voorkomen dat het aantal vrouwen dat getrouwd is als kind de 1,2 miljard bereikt in 2050."

"Nederland is al een wereldleider in de aanpak van kindhuwelijken; de Nederlandse overheid, donoren en niet-gouvernementele organisaties leveren elk waardevolle bijdragen. In de komende jaren is het belangrijk om nauw samen te werken met de regeringen van de landen waar kindhuwelijken veel voorkomen'', zegt Mabel als voorzitter van Girls Not Brides.

"Het is ook van cruciaal belang om de lokale organisaties te ondersteunen die de realiteit van de gemeenschappen waar meisjes te jong trouwen begrijpen. Zij zijn vaak degenen die met meisjes zelf werken en ze leren eigen keuzes te maken - en ze zijn in staat op een effectieve en geloofwaardige wijze de ouders en lokale leiders te helpen begrijpen waarom het uitstellen van de huwelijksleeftijd goed is voor hun meisjes en hun gemeenschappen. Door te werken in partnerschap, zullen we in staat zijn een wereld te creëren waar elk meisje haar volledige potentieel kan benutten en de kans krijgt haar dromen te verwezenlijken.”